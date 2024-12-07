قافلة طبية شاملة بمستشفى الشيخ زويد المركزى لخدمة أهالى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تستقبل مستشفى الشيخ زويد المركزي بشمال سيناء قافلة طبية شاملة لتقديم الرعاية الصحية المجانية لأهالى المنطقة، وذلك خلال الفترة من الأحد 7 ديسمبر 2024 وحتى الأربعاء 10 ديسمبر 2024 فى إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصحى وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين فى شمال سيناء، تعلن

تأتى هذه القافلة ضمن مبادرات وزارة الصحة والسكان لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمناطق الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات طبية متميزة تغطى جميع التخصصات.

قال الدكتور احمد بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، انه تقدم القافلة خدماتها فى مجموعة واسعة من التخصصات الطبية، تشمل: الرمد، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الأطفال، التخاطب، القلب والأوعية الدموية، الأسنان، النفسية، الجلدية، الأشعة (السونار والمقطعية)، الباطنة.

كما توفر القافلة تخصصات نادرة فى أمراض الباطنة، مثل الغدد الصماء، الروماتيزم والمناعة الطبية، الكُلى، مناظير الجهاز الهضمي.

واشار انه تهدف هذه القافلة إلى تخفيف الأعباء عن كأهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية، حيث تعد جزءًا من التزام الدولة بتطوير الخدمات الصحية فى شمال سيناء. ويشرف على القافلة فريق طبى متكامل يضم نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تجهيزات طبية متطورة لضمان تقديم أفضل رعاية طبية.

ووجهت مستشفى الشيخ زويد المركزى جميع المواطنين للاستفادة من هذه القافلة الطبية التى تسعى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز صحة وسلامة سكان المنطقة.

تأتى هذه القافلة ضمن خطة الدولة لدعم القطاع الصحى فى شمال سيناء، التى تشمل إنشاء وتطوير المستشفيات، وتوفير المعدات الطبية، وإطلاق حملات وقوافل طبية لتلبية احتياجات المواطنين فى المناطق النائية.