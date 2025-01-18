اليوم السابع
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هل الرضاعة والولادة الطبيعية تؤثر على شكل الجسم؟ وزارة الصحة تجيب

السبت، 18 يناير 2025 07:50 م
هل الرضاعة والولادة الطبيعية تؤثر على شكل الجسم؟ وزارة الصحة تجيب الرضاعة والولادة الطبيعية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الرضاعة والولادة الطبيعية لا تؤثر على شكل الجسم، وتابعت: أحيانًا ألم ما بعد الولادة القيصرية يفوق ألم الولادة الطبيعية وبالتالي لا تستطيع الأم ممارسة الرضاعة الطبيعية.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن الولادة الطبيعية فى موعدها تضمن للطفل التخلص من الماء الموجود فى الرئة وتساعدة في التنفس بشكل صحيح.

وتتضمن فوائد الرضاعة الطبيعية على صحة الأم والطفل، وهي كالتالي:

- تمرر لطفلك البكتيريا الحميدة التي تحسن من أداء المخ والجسم.

- تقلل من حدوث اضطرابات طيف التوحد.

- تقلل من الإصابة بالربو عند الأطفال.

- تقلل من الإصابة بسوء التغذية.

- تقلل من سوء الأداء الدراسي.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من الولادة القصرية غير المبررة طبيا، لافتة إلى أنها تمنع الطفل من المرورعلى قناة الولادة وحرمانه من التعرض للبكتيريا الحميدة ومميزاتها.

وطالبت وزارة الصحة والسكان السيدات بضرورة الاهتمام بتطعيم الأطفال حديثي الولادة والحصول على التطعيمات الخاصة بهم من اليوم الأول وحتى الـ18عاما، مشيرة إلى إمكانية التواصل مع الخط الساخن لها في حال وجود أي مشكلة للعمل على إزاله كل المعوقات الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

الرضاعة والولادة الطبيعية
الرضاعة والولادة الطبيعية
 






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الصحة

الولادة الطبيعية

الولادة القيصرية

التطعيمات

شكل جسم الام

الرضاعة الطبيعية



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