هل الرضاعة والولادة الطبيعية تؤثر على شكل الجسم؟ وزارة الصحة تجيب

وتتضمن فوائد الرضاعة الطبيعية على صحة الأم والطفل، وهي كالتالي:

- تمرر لطفلك البكتيريا الحميدة التي تحسن من أداء المخ والجسم.

- تقلل من حدوث اضطرابات طيف التوحد.

- تقلل من الإصابة بالربو عند الأطفال.

- تقلل من الإصابة بسوء التغذية.

- تقلل من سوء الأداء الدراسي.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من الولادة القصرية غير المبررة طبيا، لافتة إلى أنها تمنع الطفل من المرورعلى قناة الولادة وحرمانه من التعرض للبكتيريا الحميدة ومميزاتها.

وطالبت وزارة الصحة والسكان السيدات بضرورة الاهتمام بتطعيم الأطفال حديثي الولادة والحصول على التطعيمات الخاصة بهم من اليوم الأول وحتى الـ18عاما، مشيرة إلى إمكانية التواصل مع الخط الساخن لها في حال وجود أي مشكلة للعمل على إزاله كل المعوقات الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.