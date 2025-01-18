نائب رئيس وزراء كرواتيا يستقيل بعد ظهور فيديو له وهو يطلق النار بشكل عشوائي

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قدم نائب رئيس الوزراء الكرواتي جوزيب دابرو، العضو في حزب قومي يميني، استقالته اليوم /السبت/ بعد ظهور شريط فيديو في وسائل الإعلام يظهره وهو يطلق النار بشكل عشوائي من مسدس من سيارة متحركة.

وكتب دابرو (42 عاما)، الذي شغل أيضا منصب وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في حكومة أندريه بلينكوفيتش، على صفحته على فيسبوك: "أقدم استقالتي بشكل لا رجعة فيه".

وذكر راديو بلجيكا أن الامر يتعلق بقضية جديدة هزت حكومة بلينكوفيتش (الحزب الديمقراطي الكرواتي، المحافظ)، الذي قاد كل الحكومات منذ عام 2016.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "جوتارني ليست" اليومية، يظهر جوزيف دابرو وهو يجلس في مقعد الركاب في سيارة متحركة، ويطلق النار في الظلام، في منطقة تبدو مأهولة بالسكان. ويسمع صوت موسيقى صاخبة، ويرى دابرو وهو يغني، ثم يعيد البندقية إلى صندوق القفازات، ويستدير نحو الكاميرا لتحية "شقيقه ماريو " .

وفي وقت متأخر من ليلة الجمعة، اعتذر دابرو في البداية، قائلا إن الأمر يتعلق بكرات تدريب وأن الفيديو تم تصويره قبل بضع سنوات، وفقا لوكالة هينا. من الصور يمكننا أن نرى أن هذه ربما تكون فترة الصيف.

ومن جانبها ، قالت الحكومة مساء الجمعة إن سلوك دابرو كان "غير لائق وغير مسؤول".