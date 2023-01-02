رئيس وزراء كرواتيا يصف بدء العمل باليورو ودخول منطقة الشنجن باللحظة التاريخية

كتب رباب فتحى ووكالات

وصف رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش بدء العمل باليورو ودخول بلاده منطقة الشنجن باللحظة التاريخية- وهو قرار يأتي بعد انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي منذ ما يقرب من عقد من الزمان .

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الإثنين أن كرواتيا ودعت عملتها "الكونا" وأصبحت العضو العشرين في منطقة اليورو. وهي الآن أيضًا الدولة رقم 27 في منطقة شنجن والتي تمكن أكثر من 400 مليون شخص من التنقل بحرية في الدول الأعضاء.

وقالت رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، عند وصولها إلى كرواتيا للاحتفال بهذه المناسبة "إنه موسم البدايات الجديدة". وأشادت بـ "الإنجازين الهائلين" لأحدث عضو في الاتحاد الأوروبي .

وأكد بلينكوفيتش أنها "لحظة تاريخية" حيث أن جمهورية يوغوسلافيا السابقة، التي خاضت حرب الاستقلال في التسعينيات، قد حققت ما أسماه "أهدافها الاستراتيجية " .

ويقول الخبراء إن اعتماد اليورو سيساعد في حماية الاقتصاد الكرواتي في وقت يرتفع فيه التضخم في جميع أنحاء العالم بعد أن أدى الحرب الروسية لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.

ودافع المسؤولون عن قرار الانضمام إلى منطقة اليورو وشنغن، قائلين إن كرواتيا بذلك تكمل اندماجها الكامل في الاتحاد الأوروبي. وانضمت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3.9 مليون نسمة إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013.