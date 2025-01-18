مسئول الحدود بإدارة ترامب: نخطط لمداهمات بحق المهاجرين غير القانونيين فورا

محمد جمال

قال مسئول الحدود بإدارة ترامب أن الإدارة تخطط لمداهمات بحق المهاجرين غير القانونيين فورا، مشيرا إلى أن أول رحلة ترحيل ستكون في أول أسبوع بعد التنصيب.

قال مسئول حدودى كبير فى إدارة دونالد ترامب القادمة إن سلطات الهجرة الأمريكية ستنفذ اعتقالات جماعية للمهاجرين غير المسجلين فى جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء، أول يوم لاستلام الحكم فى البيت الأبيض بعد التنصيب يوم الاثنين 20 يناير.

وقال موقع "إنسايد نوفا" الأمريكى أن هذه الخطوة ستكون من بين أولى الخطوات التى اتخذها الجمهورى ترامب، الذى يعود إلى البيت الأبيض يوم الاثنين، لدعم تعهد حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين من الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات توم هومان، "قيصر الحدود" الجديد لترامب، لقناة فوكس نيوز ردًا على تقارير فى صحيفة وول ستريت جورنال وغيرها من المنافذ الأمريكية بأن إدارة ترامب الجديدة تخطط لتنفيذ "غارة على الهجرة" فى شيكاغو بدءًا من يوم الثلاثاء.

وقال هومان، القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك السابق الذى أشرف على سياسة فصل الآباء المهاجرين عن الأطفال على الحدود فى عهد إدارة ترامب الأولى: "ستكون هناك غارة كبيرة فى جميع أنحاء البلاد. شيكاغو ليست سوى واحدة من العديد من الأماكن".

وقال فى المقابلة "فى يوم الثلاثاء، سوف تخرج دائرة الهجرة والجمارك أخيرًا للقيام بعملها. سوف نزيل الأصفاد عن دائرة الهجرة والجمارك ونسمح لها بالقبض على الأجانب المجرمين".

وأضاف هومان: "ما نقوله لدائرة الهجرة والجمارك هو أنكم سوف تطبقون قانون الهجرة دون اعتذار. سوف تركزون على الأسوأ أولاً، التهديدات التى تهدد السلامة العامة أولاً، ولكن لا أحد خارج الحسبان. إذا كانوا فى البلاد بشكل غير قانوني، فسوف يواجهون مشكلة".

وقال دون تيري، المتحدث باسم شرطة شيكاغو، لصحيفة نيويورك تايمز أن الإدارة لن "تتدخل مع أى وكالات حكومية أخرى تؤدى واجباتها".

لكن قال أن الوزارة "لا توثق حالة الهجرة" و"لن تشارك المعلومات مع سلطات الهجرة الفيدرالية".

وتعد مدينة شيكاغو الواقعة فى الغرب الأوسط واحدة من بين العديد من المدن الأمريكية التى يقودها الديمقراطيون والتى أعلنت نفسها "ملاذًا" للمهاجرين - مما يعنى أنه لن يتم اعتقالهم لمجرد عدم وجود وضع مهاجر قانوني.