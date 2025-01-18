اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يناير 2025 02:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مسؤول أممي: عمليات الإجلاء الطبي من غزة بطيئة جدا وإجلاء 29 من أصل 1200 مريض

السبت، 18 يناير 2025 01:12 م
مسؤول أممي: عمليات الإجلاء الطبي من غزة بطيئة جدا وإجلاء 29 من أصل 1200 مريض العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة
كتبت هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية فى الأرض الفلسطينية المحتلة إن الإجلاء الطبى للمرضى والمصابين فى غزة بطيئا للغاية، موضحا أنه "إذا نظرنا إلى عدد المرضى أو الطلبات المقدمة بين 27 نوفمبر و24 ديسمبر 2024، نجد أن 29 مريضا فقط من أصل 1200 مريض تمت الموافقة على إجلائهم طبيا إلى الخارج".

وأضاف المسؤول الأممي: "العقبة الحقيقية هى عملية الموافقة، وهى واحدة من العقبات الرئيسية مشيرا إلى أنه من بين هؤلاء المرضى البالغ عددهم 1200 مريض، هناك 405 أطفال، ولم تتم الموافقة إلا على إجلاء عشرة منهم للسفر مع مرافقين، مشددا على أن "هذا يحتاج إلى تغيير".

ولفت بيبركورن إلى الدراسة التى أجرتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، وجامعة ييل، والتى أحصت بالفعل عدد الأشخاص الذين استشهدوا، مشيرا إلى أنها تقديرات أقل من الواقع.

وأضاف: "ربما يكون العدد أقرب إلى 70 ألف شخص ونحن دائما نرفع هذا الرقم بالفعل موضحا: نحن لا نتحدث حتى عما نسميها الوفيات غير المباشرة: وهم الأشخاص الذين يعانون من جميع أنواع الأمراض المزمنة، وما إلى ذلك، ممن لم يتمكنوا من الحصول على العلاجات التى يحتاجون إليها وماتوا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية وهذا يصل إلى عشرات الآلاف.

ومن جانبه قال المتحدث باسم منظمة اليونيسف، جيمس إلدر أن ما ذكره التقرير بشأن عدد الضحايا بين الأطفال، مهم للغاية، لافتا إلى أن ما يقرب من 35 طفلا فى اليوم استشهدوا كل يوم لمدة 14 شهرا".

وأشار متحدث اليونيسف إلى وقوع وفيات بين الأطفال بسبب انخفاض حرارة الجسم، وهو ما يشير إلى نقص القدرة على إدخال إمدادات المساعدات إلى قطاع غزة.

وشدد المتحدث الاممى على أنه يتعين الآن ضمان أن اتفاق وقف إطلاق النار "ذو مغزى. وهذا يعنى أنه يجب على السلطات، والموقعين على هذا الاتفاق، ضمان البيئة المواتية لإيصال المساعدات عبر قطاع غزة".







مشاركة

يونيسف

غزة الأمم المتحدة

الصحة العالمية

وقف إطلاق النار في غزة

موعد وقف اطلاق النار في غزة

الحرب علي غزة

نهاية حرب غزة

تبادل الاسري

نتنياهو

بنيامين نتنياهو

الوساطة المصرية

الوساطة المصرية القطرية

الوساطة المصرية في غزة

انسحاب الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال

الإتفاق علي وقف إطلاق النار في غزة

غزة

وقف الحرب في غزة

اتفاق غزة

اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

أبو عبيدة

وقف اطلاق النار في غزة

بايدن

هدنة غزة

الهدنة في غزة

أخبار غزة الآن عاجل

قطاع غزة

غزة الان

اخبار غزة

اسرائيل

إسرائيل

هل تم وقف اطلاق النار في غزة

قرار وقف اطلاق النار في غزة



الموضوعات المتعلقة

طيران الاحتلال يقصف منطقة المواصى غرب مدينة رفح الفلسطينية

السبت، 18 يناير 2025 11:03 ص

الناطق باسم "فتح": لابد أن تمارس السلطة الفلسطينية واجباتها تجاه قطاع غزة

السبت، 18 يناير 2025 12:46 م

متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: تضرر منشآت الجمعية 75 مرة خلال الحرب على غزة

السبت، 18 يناير 2025 12:42 م

غزة تتنفس الصعداء بعد 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي.. اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأحد.. استعدادات لبدء تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة.. غرفة عمليات مركزية فى القاهرة لمتابعة التنفيذ

السبت، 18 يناير 2025 12:41 م



الرجوع الى أعلى الصفحة