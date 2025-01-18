مخالفة مرورية تقود صاحبها للحبس والغرامة.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

مخالفة مرورية تقود صاحبها إلى الحبس والغرامة، يوضحها "اليوم السابع" في النقاط التالية:

وضع قانون المرور مخالفة السير عكس الاتجاه ضمن المخالفات التى لا يجوز فيها التصالح طبقا للمادة 76 مكرر، حيث يعاقب القانون بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه إذا نتج عنها إصابة أو وفاة تصل إلى 15 ألف جنيه مع إلغاء الرخصة وسحب القيادة من السائق.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر، بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.