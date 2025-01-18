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ما جمع كلمات "القلعة والنفس والدنيا" بامتحان العربى للشهادة الإعدادية

السبت، 18 يناير 2025 10:41 ص
ما جمع كلمات "القلعة والنفس والدنيا" بامتحان العربى للشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية
كتب محمود طه حسين

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اشتملت أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات على كلمات من شأنها اختبار قدرات الطالب على الفهم والتحليل، من بينها مع كلمة القلعة" وكان من بين الاختيارات الصحيحة" القلاع - القلع- القلاع بكسر القاف" وجمع كلمة الدنيا " الدنيات- الدنايا- الدنا - الأدنيات" وجمع كلمة النفس " الأنفاس - الأنفس - النفائس - النفاس" وجمع الإنسان " أناسى- أنس- إناث- انسانيات.


وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب تقييمات الترم الأول فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.

واستعدت مديريات التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية حيث أن امتحانات نصف العام في الشهادة الإعدادية سوف تكون موحدة على مستوى كل محافظة وليس بنماذج امتحانية متعددة .

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية انطلقت اليوم حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.

 







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