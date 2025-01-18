طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون أول يوم في امتحانات نصف العام.. بث مباشر

أسيوط - هيثم البدرى

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية اليوم فى أداء امتحانات نصف العام فى اللجان التى تم تحديدها من قبل مديرية التربية والتعليم بكل مراكز المحافظة، حيث بدأ الطلاب بأداء مادة اللغة العربية.

وأشار اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط، إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى قد تعوق سير أعمال الإمتحانات مع ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالامتحانات والتعليمات الواردة من الوزارة لضمان نزاهتها وسلامة الطلاب ما يسهم فى نجاح سير أعمال الإمتحانات فى كافة المدارس.

وأكد محافظ أسيوط، على ضرورة التأكد من جاهزية اللجان وتطبيق الإجراءات الأمنية والإلتزام بضوابط الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان وتشديد الرقابة والإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش بشكل صارم لضمان نزاهة الامتحانات ومنع أى محاولات للغش مقدماً أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وكان محمد إبراهيم دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ،قد عقدت إجتماعاً موسعاً مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول لعام 2024 / 2025، وذلك بحضور محمد النمر مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية والدكتورة آمال اسماعيل مدير المرحلة الإعدادية بالمديرية، ومديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية وجمال عتريس رئيس لجنة النظام والمراقبة وحسام محمود مدير إدارة شؤون الطلاب بالمديرية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الإمتحانات باللجان من خلال غرف العمليات بكافة الإدارات التى تتم متابعتها من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية مع توفير مستلزمات لجان الإمتحانات من أوراق وأدوات وغيرها لضمان أداء أعمال اللجان بشكل سليم مشدداً على أهمية الحفاظ على الانضباط ومنع سبل ووسائل الغش فى لجان الإمتحانات مع ضمان تطبيق كافة إجراءات أعمال الإمتحانات بشكل سليم.