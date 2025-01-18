لأول مرة بالصعيد.. إطلاق برنامج عروض الأفلام المرممة المصرية القديمة

أسوان - عبد الله صلاح

في خطوة سينمائية هامة ولأول مرة في أسوان وجنوب مصر، تُعلن فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب برئاسة المُخرج والمُنتج بسام رؤوف، عن إطلاق برنامج "عروض الأفلام المُرممة المصرية القديمة"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الأولى (دورة الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله)، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير.

ويضم هذا البرنامج عرض مجموعة من أبرز أفلام السينما المصرية التي تم ترميمها في الفترة الأخيرة من خلال شركة كنوز للسينما المصرية والأفلام المُختارة هي: "الكيت كات"، "جعلوني مجرماً"، و"لا تطفئ الشمس".

يأتي هذا البرنامج في إطار حرص فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب على الدعم والمشاركة في الحفاظ على التراث السينمائي المصري، الذي طالما كان الأرشيف الفني العظيم لكل مُبدعين وفنانين مصر منذ نشأة السينما المصرية حتى الآن.