عوامل صحية تجعل فحص مستوى الكوليسترول في الشتاء ضرورة

كتبت إيناس البنا

عندما يتعلق الأمر بصحة قلبك، فإن الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول أمر مهم، وجميعًا ما زلنا بحاجة إليه لبناء بنية الأغشية الخلوية وتنظيم الهرمونات وإنتاج فيتامين د في الجسم.

وفقا لموقع " onlymyhealth" هناك نوعان من الكوليسترول: كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، يمكن أن يزيد كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الضار"، من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، بينما يساعد الكوليسترول "الجيد" أو HDL على إزالة الكوليسترول من الدم ويحمله مرة أخرى إلى الكبد، حيث يتم إزالته.

نظرًا لأننا في ذروة موسم الشتاء، فإن التحكم في مستويات الكوليسترول لدينا يصبح أكثر أهمية، حيث إن خطر ارتفاع الكوليسترول يكون أكبر خلال هذه الفترة.

الشتاء يسبب انقباض الأوعية الدموية

خلال فصل الشتاء، عندما يشعر جسمك بالبرد، تميل الأوعية الدموية في الجلد إلى التضييق، وهو ما يسمى أيضًا بتضييق الأوعية الدموية، للحفاظ على حرارة الجسم، ومع ذلك، فإن هذا يجعل قلبك يعمل بجهد أكبر لضخ الدم، مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤدي إلى إتلاف جدران الشرايين ويسبب تمزقات حيث يمكن أن يتراكم الكوليسترول الزائد.

وفقًا لدراسة نشرتها شبكة JAMA ، تميل مستويات الكوليسترول إلى الارتفاع خلال أشهر الشتاء، وبشكل أكثر وضوحًا لدى النساء، حيث يبلغ إجمالي الكوليسترول ذروته في يناير، ولاحظ الباحثون أن الرجال شهدوا زيادة أصغر بلغت ذروتها في ديسمبر.

وفي المتوسط، بلغ إجمالي مستويات الكوليسترول 222 ملغ/ديسيلتر للرجال و213 ملغ/ديسيلتر للنساء.

عوامل تسبب زيادة الكوليسترول في الشتاء

هناك العديد من العوامل التي تساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول في فصل الشتاء، فوفقًا للدراسة، تتغير كمية السوائل في الدم مع تغير الفصول، وهذا يؤثر على مدى تركيز الأشياء مثل الكوليسترول في فحوصات الدم.

وخلال فصل الشتاء، يميل الناس إلى أن يكونوا أقل نشاطًا ويتعرضون لدرجات حرارة أكثر برودة، وهذا يؤدي إلى انخفاض حجم البلازما، وهي حالة تُعرف باسم تركيز الدم، وعندما يكون الدم أقل سوائل، يظهر تركيز الكوليسترول أعلى، حتى لو لم تتغير الكمية الفعلية للكوليسترول في الجسم بشكل كبير.

أيضًا أن عوامل نمط الحياة، مثل تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والمشروبات الساخنة، تولد المزيد من الحرارة في الجسم، مما يؤدي، مع عدم النشاط البدني، إلى زيادة الوزن.

وبحسب التقارير فإن هذه العوامل تعمل على تعزيز عاملين مهمين من عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب: ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكولسترول، وخاصة الكولسترول السيئ (LDL).

كيفية الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية خلال فصل الشتاء

تناول نظام غذائي متوازن قليل الدهون غير الصحية وغني بالخضراوات والفواكه.

لا تتناول الوجبات الخفيفة المقلية أو الحلويات أو بعض منتجات الألبان مثل الجبن والزبدة والسمن

تناول مكمل زيت السمك الذي يوفر أحماض أوميجا 3 الدهنية

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د

ممارسة التمارين البدنية

إدارة الإجهاد

لا شك أن العادات الصحية تعزز الحياة الصحية، فالأكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية في الأماكن المغلقة خلال أشهر الشتاء من شأنهما أن يقاوما الآثار الضارة الناجمة عن ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية الحادة التي تبلغ ذروتها عادة خلال أشهر الشتاء.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مراقبة مستويات الكوليسترول بشكل متكرر - مرة كل ستة أسابيع - خلال فصل الشتاء يمكن أن تساعد في مراقبة صحة قلبك عن كثب مع الاستمرار في الاستمتاع بفصل الشتاء.