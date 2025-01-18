اليوم السابع
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عامل دليفري يقتل حماة بالمنصورة بسبب خلافات بينهما

السبت، 18 يناير 2025 09:45 ص
عامل دليفري يقتل حماة بالمنصورة بسبب خلافات بينهما جثة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حادثة مأساوية راح ضحيتها رجل خمسيني على يد زوج ابنته، وهو عامل توصيل.

الواقعة بدأت عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية حول بلاغ من سكان شارع الجلاء يفيد بمقتل شخص على يد عامل دليفري.

وتوجهت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث عُثر على الضحية، ويدعى "محمد أ"، مقتولاً نتيجة طعنات متعددة، تبين أن الجاني هو زوج ابنته، ويدعى "ك. أ"، وأن الواقعة جاءت على خلفية خلافات عائلية بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان واستكمال التحقيقات.


 







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