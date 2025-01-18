ضبط 1.250 طن لانشون غير صالح للاستخدام الآدمي بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط مخزن ثلاجة، بداخله كميات كبيرة من اللانشون الفاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بإجمالي 1.250 طن لانشون، بدائرة مركز الحامول.

تلقي اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، يفيد بورود معلومات عن قيام صاحب مخزن ثلاجة بدائرة مركز الحامول. بتجميع كميات كبيرة من اللانشون الفاسد لطرحها في الأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات التي أكدتها التحريات السرية، تم تقنين الاجراءات، ووجه المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، وتمكنت الحملة من ضبط (1.250 طن لانشون) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة برقم 1179 لسنة 2025 جنح مركز الحامول، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة المواطنين.