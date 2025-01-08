ضبط دقيق بلدى مدعم داخل سيارة قبل بيعه فى السوق السوداء بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة، من ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم بنطاق مركز فوة، والمخصص للمخابز البلدية قبل بيعها في السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق.

كانت معلومات قد وردت لرئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بقيام أحد الأشخاص بالحضور من محافظة الإسكندرية إلي مركز فوة مستخدماً سيارة نصف لجلب وتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم من أحد أصحاب المخابز البلدية بدائرة مركز فوة، بقصد الاتجار به في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات التي أكدتها التحريات السرية، جرى تشكيل حملة تموينية مشتركة ضمت محمد عبد القوي، مفتش أول تموين بقسم مباحث التموين، يرافقه الورداني محمد، ورضا صلاح، مفتشا الرقابة التموينية بالمديرية.

وبعمل عدة أكمنة على إحدى الطرق بدائرة مركز فوة، أسفرت أحدهما عن ضبط سيارة نصف نقل قيادة السائق ومحمل بصندوقها 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي وزن 1.5 طن دقيق بلدي مدعم بغرض الاتجار في السوق السوداء.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم برقم 353 لسنة 2025 جنح مركز فوة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وفي ذات السياق، ضبطت الحملة خلال مرورها على البدالين التموينيين بدائرة مركز فوة، تاجر تموينى لتجميعه 1154 كيس مكرونة، وتحرر المحضر رقم 352 لسنة 2025 جنح مركز فوة، بالإضافة إلي تحرير المحضر رقم 351 لسنة 2025 جنح مركز فوه ضد تاجر بإحدي القري لتجميعه 106 زجاجة زيت تموينى و23 كيلو سكر تمويني، وتولت النيابة العامة التحقيق.