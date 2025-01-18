سفير لندن الجديد لدى واشنطن يشيد بترامب ويحدد 3 قضايا أولوية بين البلدين

كتبت رباب فتحى

أشاد السفير البريطاني الجديد لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون بالرئيس المنتخب دونالد ترامب في مقال رأي جديد، وتوقع أن تكون رئاسته المقبلة واحدة من "الأكثر أهمية" في السنوات الأخيرة.

وكتب ماندلسون في مقال رأي نُشر في قناة فوكس نيوز: "يحتاج حلفاء أمريكا إلى سماع الرسالة التي أرسلها الشعب الأمريكي ومعايرة شراكاتهم من أجل العمل مع الولايات المتحدة وإلى جانبها للدفاع عن المصالح المشتركة التي توحدنا".

وكتب ماندلسون، الذي من المقرر أن يحل محل السيدة كارين بيرس، أنه يرى ثلاثة مجالات حيث يمكن للمملكة المتحدة والولايات المتحدة توسيع شراكتهما الطويلة الأمد: الأمن القومي والنمو الاقتصادي والسياسة الخارجية.

وكتب في مقال الرأي: "لقد علمتني خمسة عقود كسياسي وفي الآونة الأخيرة كرجل أعمال أن أستمع دائمًا إلى ناخبي وأستمع إلى عملائي. يجب أن تفعل التحالفات بين الدول الأجنبية الشيء نفسه. "يجب على العلاقات الخارجية أن تسمع هذه الرسائل وتتطور بسرعة لتقديمها لمواطنيها. لا يمكن للتحالف الأطلسي أن يستمتع بماضيه المجيد ببساطة - بل يجب أن يتكيف مع التهديدات والتحديات التكنولوجية الجديدة".

وزعم ماندلسون، وهو سياسي من حزب العمال، أن الشراكة الأمنية الوطنية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يجب أن تكون "أكثر وضوحًا في كيفية الحفاظ على سلامة شعبنا".

وقال: "كانت المملكة المتحدة في طليعة دفع حلفاء الناتو لزيادة إنفاقهم الدفاعي الوطني وستستمر في الدعوة إلى دفع الشركاء طريقهم"، في إشارة إلى الأموال التي أنفقتها الدول الأوروبية على الدفاع بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022. لكنه أكد أن "الأمريكيين على حق في التساؤل عما إذا كان شركاء الناتو قادرين على فعل المزيد لتقليل العبء الهائل للولايات المتحدة".