"لوموند": الأزمة الدبلوماسية بين الدنمارك وإدارة ترامب المستقبلية تزداد تعقيدا

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نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية مقالا حول تطورات الوضع بين الدنمارك وإدارة ترامب المستقبلية جاء فيه "تعقد اجتماعات طارئة في قصر كريستيانسبورج، مقر البرلمان والحكومة الدنماركية، منذ المكالمة الهاتفية بين رئيسة الوزراء الديمقراطية الاشتراكية في المملكة، ميتي فريدريكسن، والرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الأربعاء الماضي. وكان الهدف من الاتصال الهاتفي الذي استمر خمسة وأربعين دقيقة، من الجانب الدنماركي، إلى تهدئة العلاقات بين البلدين، بعد تصريحات الملياردير، الذي قال إنه مستعد، في 7 يناير، لاستخدام القوة للاستيلاء على جرينلاند. ولم يؤدي ذلك إلا إلى زيادة القلق في كوبنهاجن.

وفي ختام اجتماع مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، كشفت ميتي فريدريكسن أن دونالد ترامب لم يتراجع مضيفة أن "الأمريكيين أشاروا، للأسف، إلى أننا قد نجد أنفسنا في وضع حيث نعمل معًا بشكل أقل مما نفعله اليوم"، في إشارة إلى تهديدات الرئيس المنتخب ترامب بفرض رسوم جمركية "عالية" على الصادرات الدنماركية، إذا رفضت كوبنهاجن التنازل عن جرينلاند لها.

وأشارت رئيسة الوزراء الدنماركية إلى أن بلادها سقطت في حالة تامة من الشكوك "لسنا في وضع يسمح لنا بأن نقول ما سيحدث على الجانب الأمريكي. يمكننا أن نفسر ما نقوم به على الجانب الدنماركي. وأضافت "لكنني لا أستطيع تقديم أي ضمانات نيابة عن الأمريكيين"، معترفة بأن "الوضع خطير".

والتقت ميتي فريدريكسن، برفقة وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد، برؤساء أكبر سبعة عشر شركة في البلاد، بما في ذلك شركة ليجو وشركة فيستاس المصنعة لتوربينات الرياح، ومجموعة الأدوية نوفو نورديسك، وشركة صناعة المواد الغذائية العملاقة آرلا. وناقشوا معًا مخاطر الحرب التجارية بين الدنمارك والولايات المتحدة، والاستعدادات التي تتطلبها.

والولايات المتحدة هي سوق التصدير الرئيسي للشركات الدنماركية، وفي نهاية اللقاء، تحدث مدير غرفة التجارة الدنماركية، بريان ميكلسن، عن "وضع غير تقليدي وربما خطير". وأكد رئيس اتحاد الصناعات الدنماركية، لارس ساندال سورنسن، من جهته أن الشركات تستعد "لكل السيناريوهات المحتملة، حتى تلك التي لا نحب أن نسمعها".

وتناولت الصحافة الدنماركية الضجة التي أثارتها تصريحات ترامب في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 5.9 مليون نسمة. وقالت صحيفة "بوليتيكن" اليومية التي تنتمي إلى يسار الوسط في افتتاحيتها "تواجه الدنمارك وضعًا مثيرًا للقلق العميق يمكن أن يتحول إلى أكبر أزمة في السياسة الخارجية في التاريخ الحديث"، وأضافت "بالطبع، من المروع للغاية ولم يُسمع بذلك من قبل أن يقوم الرئيس المستقبلي للولايات المتحدة بتهديد شريك وثيق بهذا النوع من الابتزاز السياسي والاقتصادي".

ووفقاً لميكيل فيدبي راسموسن، الأستاذ في معهد العلوم السياسية بجامعة كوبنهاجن، والمتخصص في قضايا الدفاع، فإن الدنماركيين لديهم "شعور بالتعرض للخيانة" من قبل أحد أقرب حلفائهم. كما أنهم يدركون أن لديهم "عدد قليل جدًا من البطاقات في أيديهم". لأنه كما تؤكد رئيسة الوزراء الدنماركية باستمرار، فإن "مصير جرينلاند ينتمي إلى سكان جرينلاند". "لم تقل في أي وقت من الأوقات أن الدنمارك تريد الاحتفاظ بجرينلاند" كما أكد فيدبي راسموسن. علاوة على ذلك، فقد أشار إلى أن "الولايات المتحدة تتمتع بالفعل بالسيادة الأمنية" على الجزيرة، منذ اتفاقية الدفاع التي وقعتها واشنطن وكوبنهاجن عام 1941.

وعلى أمل تهدئة ترامب وإدارته المستقبلية، أعلنت الحكومة الدنماركية عن استثمارات في الدفاع عن جرينلاند في الأسابيع الأخيرة. وتبنت الدنمارك الاستراتيجية نفسها عام 2019، عندما طرح دونالد ترامب خلال فترة ولايته الأولى لأول مرة فكرة شراء الجزيرة. وفي عام 2021، خصصت كوبنهاجن 1.5 مليار كرونة (200 مليون يورو) لتعزيز وجودها في القطب الشمالي.

لكن تباطأت عملية الحصول على هذه الأموال، كما أشار يوهانس ريبر، المحلل في معهد الدراسات الاستراتيجية والحرب في كلية الدفاع الملكية الدنماركية. وأرجع ذلك لعدة عوامل "لم يقتصر الأمر على خفض ميزانيات الدفاع بشكل كبير "قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"، الأمر الذي ترك لنا الكثير من الثغرات التي يتعين علينا سدها، ولكن الكثير من استثماراتنا تذهب إلى أوكرانيا."

علاوة على ذلك، لم تعد جرينلاند مهمة كما كانت من قبل بالنسبة لنفوذ الدنمارك على الساحة الدولية وعلاقتها بالولايات المتحدة، كما يرى مارك جاكوبسن، المتخصص في القطب الشمالي في كلية الدفاع الملكية الدنماركية خلال الحرب الباردة، سمحت لنا بتولي مسئوليات أكبر. "لكن هذا لم يعد هو الحال، منذ أن طورت جرينلاند والولايات المتحدة علاقاتهما الثنائية" مضيفا "إن دعم أوكرانيا يعطي تأثيرًا أكبر بكثير من إنفاق الأموال في القطب الشمالي".

وأثناء انتظار خطاب تنصيب دونالد ترامب، والذي يخشون أن يذكر جرينلاند، يحبس السياسيون الدنماركيون أنفاسهم. وقال فيدبي راسموسن "رغم كل الاحتمالات، ما زالوا يأملون في أن يختفي كل هذا، بمجرد وصول دونالد ترامب إلى منصبه واكتشاف الموضوعات العديدة التي يتعين عليه التعامل معها".

ولكن يبدو الآن أن هناك إجماعاً في الدنمارك على أن استقلال جرينلاند يقترب، حتى ولو ظل الجدول الزمني والكيفيات غير واضحة.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية يوم الخميس، قال رئيس وزراء المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي، ميوت ب. إيجيدي، إنه منفتح على زيادة التعاون مع الولايات المتحدة. لكنه كرر أيضًا أن سكان جرينلاند لا يريدون "أن يصبحوا أمريكيين". وبحسب صحيفة "بيرلينجسكي"، فمن المتوقع أن تجتمع ميتي فريدريكسن مرة أخرى مع دونالد ترامب الأسبوع المقبل، بعد تنصيبه الاثنين.

وفي مواجهة تهديد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، تأمل الدنمارك في حشد حلفائها الأوروبيين. من جهتها، أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، نقلاً عن وكالة تاس، عن دهشتها من رد فعل كوبنهاجن "بشكل معتدل للغاية" على "التهديدات الموجهة ضد سلامتها وسيادتها ونظامها القانوني".