ستارمر يصف انتقادات ماسك بـ"الضجيج وراء الكواليس"

وكالات

وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، انتقادات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الموجهة إليه، بأنها ضوضاء لا تستحق الاهتمام بها.

وقال ستارمر لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: "بالنسبة لي، المهم هو علاقتي بالولايات المتحدة و(الرئيس المنتخب دونالد) ترامب، وهو ما يجب أن أركز عليه وفقا لتجربتي، وأتجاهل الضوضاء التي تحدث خلف الكواليس".

وأوضح رئيس الحكومة البريطانية، أنه يقصد بذي الأهمية التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، مشيرا إلى أن رفع الرسوم الجمركية ليس من مصلحة أحد. كما شدد على أن طموحه هو عقد صفقة ملموسة مع الولايات المتحدة، وهذا ما يهدف إليه، حسب تعبيره.

ونقلت الصحيفة في وقت سابق عن مصادرها، أن ماسك يناقش سرا مع شركائه مسألة إقالة رئيس وزراء بريطانيا من منصبه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وفي وقت سابق قال إيلون ماسك، أن على الولايات المتحدة أن تحرر الشعب البريطاني "من طغيان" حكومة حزب العمال المنتخبة في يوليو الماضي، كما أنه دعا في وقت سابق ستارمر إلى الاستقالة وطالب بتقديمه للعدالة، "لأنه متواطئ في جرائم جنسية ضد قاصرين في شمال إنجلترا على مدى عقود".