رئيس بيلاروس يعفوعن 23 سجينًا سياسيًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أطلق سراح 23 سجينا سياسيا اليوم /السبت/، في أحدث عفو جماعي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "بيلتا"لبيلاروس ، أنه أصدر الرئيس البيلاروس اليوم عفوا عن 23 شخصا - ثلاث نساء و20 رجلا - قالت السلطات إنهم ارتكبوا "جرائم ذات توجه متطرف" ، وتم إطلاق سراح أكثر من 200 شخص في سلسلة من عمليات العفو المماثلة خلال الأشهر الستة الماضية، قبل الاقتراع المقرر في 26 يناير.

ولم يتم الكشف عن هويات الذين تم العفو عنهم يوم السبت حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.