حياة كريمة بالشرقية.. 2841 مريضا من "السينطة" يستفيدون من خدمات قافلة طبية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الصحة بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية السنيطة، بمركز ومدينة فاقوس، ضمن فعاليات مبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالمناطق النائية.

واستمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على 11 عيادة، بها 10تخصصات طبية وهى "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالى القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت الفرق الطبية بالقافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 2841 مريضا من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 7 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم الدكتور هانى جيمعة وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين فى هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.