القوافل العلاجية لحياه كريمة تستكمل الكشف الطبى على أهالى حدربة وأبو رماد بحلايب

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياه كريمة اليوم السبت، أعمالها فى الكشف الطبى على أهالى قرى مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، والتى بدأت فيها العمل منذ أمس وهي قريتى درأس حدربة وأبو رماد بحلايب ومرسى حميرة بالشلاتين.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية، التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر السبت الماضى، والمكونة من 6 قوافل تطوف القرى المختلفة وتجرى الكشف الطبى وصرف العلاج والتحويل للمستشفيات والتحاليل والأشعة مجاناً.

وبدأت القوافل العلاجية أعمالها خلال يناير الجارى، من وحدة الأمل بمدينة رأس غارب واستغرقت فيها يومى السبت الأحد، ثم الاثنين الماضى بمنطقة المستعمرة مدينة القصير الاثنين الثلاثاء .

ومن مدينة حلايب إلى قرى مدينة مرسى علم، تصل القوافل يومى 19 و20 يناير لقرى حماطة ومركز طب الأسرة بمدينة مرسى علم، حيث تجرى الكشف الطبى وصرف العلاج فيهم مجاناً على الأهالى، وتختتم القوافل العلاجية أعمالها بقرى ومدن البحر الأحمر خلال يناير المقبل بقرية أم الحويطات بسفاجا يومى 21 و22 يناير المقبل.