اليوم السابع
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حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة بطاريات السيارات بمنطقة دار السلام

السبت، 18 يناير 2025 02:20 م
حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة بطاريات السيارات بمنطقة دار السلام مديرية أمن القاهرة
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة دار السلام، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة بطاريات السيارات بأسلوب كسر الزجاج وفتح الكابود، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة بطاريات السيارات بعد مراقبتها والتأكد عدم وجود ملاكها، وأضاف المتهم ببيع البطاريات لتاجر على علم بأنها من متحصلات سرقة.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "كسر الزجاج وفتح الكابود"، وأقر بارتكابه عدة وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة البطاريات المستولى عليها.







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سرقة البطاريات

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مديرية أمن القاهرة






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