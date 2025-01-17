ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الحقائب والهواتف بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي- أحمد حسني

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات مكثفة تمكنت من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادى ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الحقائب والهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف، وبحوزتهم (الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع – فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم تم ضبطه.

وضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "كسر الزجاج وفتح الكابود" ، وأقر بإرتكابه عدة وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة البطاريات المستولى عليها.

أيضا تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية .. وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان " تم ضبطه".

وضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة المعادى ، لقيامهم بالتعدى بالضرب على شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" أحدهما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم بقصد السرقة.

