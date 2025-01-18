حالة الطقس بالمنوفية.. برودة شديدة فى الجو على معظم الأنحاء.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

تشهد اليوم محافظة المنوفية، طقسا غير مستقر وبرودة شديدة فى الجو على كافة أنحاء قرى ومدن المحافظة، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على الطرق الرئيسية بالمحافظة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم السبت 18 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا قد تصل حد الضباب على مناطق من شمال الصعيد، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، موضحة أن سرعة الرياح تكون (60:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (3.5:2.5 م).