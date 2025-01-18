جوائز قيمة.. شروط التقدم لمسابقة الأفلام القصيرة لمواجهة الفكر المتطرف بجامعة حلوان

محمد صبحى

تواصل جامعة حلوان، إتاحة التقدم مسابقة للأفلام القصيرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وتعد هذه المسابقة من أقوى مسابقات الأفلام القصيرة، حيث تقدم جوائز مالية قيمة للفائزين مع فرصة التأهل لمسابقة "معاً" التي تنظمها وزارة التعليم العالي.

وتتمحور المسابقة حول خمسة محاور رئيسية هي: نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي، تعزيز السلام الاجتماعي، تدعيم قيم المواطنة، ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة.

أما عن شروط المشاركة، فيمكن للطلاب المشاركة بشكل فردي أو ضمن فريق لا يتجاوز خمسة أعضاء، مع إتاحة الفرصة لتشكيل الفريق من كليات مختلفة، شريطة أن يكون جميع المشاركين مقيدين بجامعة حلوان للعام الدراسي 2024-2025.

كما يشترط أصالة العمل وعدم اقتباسه من أعمال أخرى، وألا يكون قد شارك في أي مسابقات سابقة أو عُرض على الإنترنت. ويجب مراعاة حقوق الملكية الفكرية للموسيقى المستخدمة، وإدراج شعار المسابقة في الفيلم.

وتشمل فئات المسابقة ثلاثة أنواع من الأفلام: التسجيلية، والروائية، وأفلام التحريك، على ألا تتجاوز مدة الفيلم دقيقة واحدة، مع اشتراط جودة FULL HD، ويمكن استخدام أي كاميرا متاحة بما في ذلك كاميرات الهواتف المحمولة.

ويجب أن يلتزم المحتوى المقدم بموضوع المسابقة وأهدافها في مواجهة الأفكار غير السوية، مع احترام المعتقدات الدينية والموروث الثقافي والمجتمعي المصرى.