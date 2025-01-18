تعليم الجيزة: اختلاف ترتيب الأسئلة فى 7 نماذج يصعب الغش بامتحان الإعدادية

كتب محمود طه حسين

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن اختلاف ترتيب الأسئلة بامتحانات الشهادة الإعدادية فى 7 نماذج يصعب الغش بشكل كبير على الطلاب، الأمر الذى يساعد فى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، موضحة أن الأسئلة موحدة ولكنها مختلفة فى ترتيبها، لافتة إلى أن جميع النماذج متكافئة من حيث الوزن النسبى الأسئلة ومواصفاتها لأنها فى النهاية أسئلة متفقة فى المضمون والمحتوى ولكن الاختلاف فقط فى ترتيب الأسئلة فى كل نموذج.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أن المديرية حريصة على مصلحة الطلاب ويجب التصدى للغش بكافة الأدوات الممكنة منها توزيع نفس الأسئلة على اكثر من نموذج بالإضافة إلى الدور المهم للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان الامتحانية فى تحقيق الانضباط والالتزام للخروج بامتحانات آمنة.

وكان سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، كشف حقيقة ما تم تداوله بشأن وصول أسئلة امتحان مادة اللغة العربية إلى لجنة مدرسة الرؤية بالعمرانية بعد بدء اللجنة بحوالى 30 دقيقة، موضحاً أنه تم منح الطلاب وقت إضافى 45 دقيقة بدلا من نصف ساعة تأخير، حرصا على وقت الامتحان وأيضا فى إطار الحرص على مصلحة الطلاب الذين يؤدون الامتحان، مشيراً إلى أن سيارة نقل الأسئلة تأخرت بسبب زحام لكونه يمر على أحد الأسواق والتى أدت إلى تأخره عن وقت بدء اللجنة الامتحانية.

وأوضح سعيد عطية أنه زار لجنة الامتحان وهناك بعض الطلاب كانوا قد انتهوا من الإجابة ولكنه أصر على منحهم الوقت الإضافي للإجابة عن الأسئلة.