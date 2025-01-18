ترامب وجه رسالة صارمة لنتنياهو عبر مبعوثه للتوصل لوقف اطلاق النار بغزة

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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم /السبت/ بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وجه مبعوثه للمنطقة ستيف ويتكوف، لنقل "رسالة صارمة" إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي؛ مفادها "حان الوقت للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وقال ويتكوف لنتنياهو "لقد كان ترامب صديقًا عظيمًا لإسرائيل، والآن حان الوقت لأن تكونوا أصدقاء له، وأعرب عن إحباط ترامب".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة دفعت نتنياهو إلى توجيه فريق التفاوض الإسرائيلي للتوجه إلى قطر وإبرام الاتفاق.

ونقل مصدر مطلع على المحادثة لصحيفة "وول ستريت جورنال" قول ويتكوف لنتنياهو: "يجب اتخاذ قرارات، ويجب أن يكون لدى المفاوضين الإسرائيليين السلطة لاتخاذ القرارات".

وأضاف: "إذا لم يرغب نتنياهو في العمل بهذه الطريقة، يجب على الجميع أن يعبئوا حقائبهم ويعودوا إلى ديارهم".

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو وجه فريق التفاوض - الذي يتألف من رؤساء الموساد والشين بيت، ممثل عن الجيش الإسرائيلي ومستشار سياسي - للسفر إلى قطر لإجراء محادثات مكثفة لإنهاء الصفقة.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الاتفاق ما زال هشًا ولكن استمرار التهدئة يستلزم تهدئةمخاوف حماس من استئناف الجيش الإسرائيلي القتال بعد تحرير الرهائن الأكثر عرضة للخطر في المرحلة الأولى.

وقال المصدر للصحيفة: "قال ويتكوف إذا التزم الجميع بالاتفاق، فإن ترامب سيشجع المفاوضات الجادة في المرحلة الثانية".