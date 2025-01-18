ترامب ليس الأول.. الطقس دفع ريجان لإلقاء خطاب التنصيب فى الكابيتول عام 1985

كتبت رباب فتحى

أعلن دونالد ترامب أن مراسم تنصيبه الثانية ستنتقل إلى داخل مبنى الكابيتول الأمريكي بسبب درجات الحرارة الباردة الخطيرة المتوقعة التي ستضرب عاصمة البلاد يوم الاثنين والتي من شأنها أن تجعل مراسم التنصيب التقليدية في الهواء الطلق غير آمنة.

قال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "إن توقعات الطقس في واشنطن العاصمة، مع عامل برودة الرياح، قد تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية منخفضة للغاية. هناك عاصفة قطبية تجتاح البلاد. لا أريد أن أرى الناس يتأذون أو يصابون بأي شكل من الأشكال".

وأضاف "لذلك، أمرت بإلقاء خطاب التنصيب، بالإضافة إلى الصلوات والخطابات الأخرى، في قاعة الكابيتول الأمريكية، كما استخدمها رونالد ريغان في عام 1985، أيضًا بسبب الطقس البارد جدًا".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن التفاصيل الدقيقة لكيفية إجراء الحفل غير مؤكدة لأن ترامب أعلن الخبر قبل أن يستكمل مسئولو الانتقال ولجنة التخطيط المشتركة في الكونجرس الخطط، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ووعد ترامب، على سبيل المثال، بأن "الضيوف والمانحين" سيكونون معه في القاعة المستديرة المعروفة بـ الروتوندا لمشاهدته ونائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس يؤديان اليمين الدستورية. لكن حاملي التذاكر والمانحين الآخرين ما زالوا بدون إرشادات واضحة.

وغالبًا ما تستخدم الروتوندا في المناسبات الخاصة في الكابيتول، على سبيل المثال للجنازات الرسمية، وهناك بنية تحتية جاهزة لاستيعاب حوالي 600 شخص بأقصى طاقة.

وقال ترامب في منشوره إن العرض الذي يتبع عادةً، على طول شارع بنسلفانيا إلى البيت الأبيض، سيتم إعادة توجيهه حتى يتمكن من الذهاب إلى ساحة كابيتال وان القريبة حيث اقترح أن الضيوف غير القادرين على الانتقال يمكنهم مشاهدة التنصيب.

وقد تم بالفعل استخدام ساحة كابيتال وان أرينا - وهي المكان الرياضي الذي يلعب فيه فريق كرة السلة واشنطن ويزاردز مبارياته على أرضه - لأول تجمع انتخابي لترامب منذ فوزه بالانتخابات، وتم ترقية إجراءاتها الأمنية لهذا الحدث المقرر أن يقام مساء الأحد.

وقال ترامب أيضًا إن جميع الأحداث الأخرى التي تحدث على هامش حفل التنصيب ستستمر كما هو مخطط لها. بعد أن يؤدي اليمين في مبنى الكابيتول ويوقع على سلسلة من الأوامر التنفيذية، من المتوقع أن يحضر ترامب عددًا من الأحداث التي تتوج بحفل "ستارلايت بول" للمانحين الرئيسيين.