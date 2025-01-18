تأخر تسليم نماذج امتحان اللغة العربية بعدد من اللجان بالدقهلية للطلاب 45 دقيقة

الدقهلية شريف الديب

سادت حالة من الاستياء فى عدد من اللجان بمحافظة الدقهلية، أثناء انعقاد امتحانات نصف العام للشهادة الاعدادية بمادة اللغة العربية، حيث تأخر تسليم عدد من نماذج البوكليت للطلاب، بعد اكتشاف وصول نماذج الامتحان به عجز، مما ادي إلى تسليمه للطلاب بعد بدأ الامتحان بـ 45 دقيقة.

وأشار مصدر بالتربية والتعليم، بأن المشكلة نتيجة التسليم من مركز التوزيع ، حيث تبين بعد بدأ للامتحان بوجود عجز فى عدد من اللجان بالمدارس مابين 18 إلى 25 نموذج ، ووجود زيادة فى النماذج فى بعض اللجان الأخري وصلت إلى 30 نموذج، وسادت حالة من الغضب بين الأهالي والطلاب بسبب تاخبر تسليم النماذج للطلاب، وطلب أولياء الأمور المسئولين بمراعاة التأخير على الطلاب.

فيما أشار عدد من الأهالي بأن هناك بعض الأسئلة كانت منتشرة فجر اليوم، على عدد من المنصات، وتبين تطابق الأسئلة المتداولة مع ورقة الامتحان، وأشار أحد المسئولين بمديرية التربية والتعليم، بأن الموضوع قيد التحقق منه، وإذ ثبت سوف يتم اتخاذ إجراءات مشددة.