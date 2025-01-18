بيع 80 محلا تجاريا بمزاد علني في دمياط 5 فبراير المقبل.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربيني

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بدمياط عن جلسة بيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 5/2/2025 وذلك لبيع عدد من المحلات التجارية أسفل عمارات الإسكان الاجتماعي وذلك بالمدن الآتية:

28 محلا تجاريا بمدينة كفر سعد بجوار مدرسة الصنايع وبجوار ساحة القوات المسلحة ومستشفي بن سينا

12 محلا بالبدروم بشطا 1 خلف المحكمه

15 محلا بشطا 2 بجوار مدينة الاثاث

5 محلات بمدينة عزبة البرج بأرض الصهريج

10 محلات بمدينة الزرقا - سوق العمار بميت الخولي عبدالله

10 محلات بمدينة الزرقا بجوار نادي المعلمين ومطعم البكوات بكورنيش النيل .

على أن تعقد جلسة المزاد بقاعة مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط خلف مول الصياد وخلف مول الصفوه بجوار مساكن غزل دمياط في تمام الساعه الثانية عشر ظهراً.

تباع كراسة الشروط والمواصفات بمقر مديرية الإسكان والمرافق بدمياط، باب الحرس ،مبني الخليل ، بجوار محطة الاتوبيس.