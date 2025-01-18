بنوك كندية كبرى تنسحب من التحالف العالمي للمناخ قبيل تنصيب ترامب

أ ش أ

أعلنت أربعة من أكبر البنوك في كندا انسحابها من تحالف المناخ العالمي للقطاع المصرفي، لتنضم بذلك إلى ستة بنوك أمريكية كبرى قبيل عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وذكر راديو كندا اليوم /السبت/ أن البنوك الكندية الأربعة وهي" تورونتو دومينيون بنك، وبنك مونتريال، والبنك الوطني الكندي وبنك إمبريال التجاري الكندي" غادرت "تحالف البنوك لخفض الانبعاثات إلى صفر". مشيرا إلى أن من بين البنوك الأمريكية الكبرى الأخرى التي انسحبت "بنك ويلز فارجو وسيتي سي.إن، وبنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي وجيه.بي مورجان".

وتم إطلاق تحالف البنوك لخفض الانبعاثات إلى صفر، وهو مبادرة ترعاها الأمم المتحدة وأسسها محافظ بنك كندا السابق مارك كارني، في عام 2021 لتشجيع المؤسسات المالية على الحد من آثار تغير المناخ والسعي لتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وذكرت البنوك الكندية في بيانات منفصلة إنها مجهزة للعمل خارج التحالف وتطوير استراتيجياتها المناخية.

وفي السنوات الأخيرة، تعرضت البنوك الكندية لضغوط متزايدة لمراعاة المخاطر المرتبطة بالمناخ الناشئة عن أنشطتها التمويلية، كما قدمت الهيئة التنظيمية المصرفية في البلاد مبادئ توجيهية للمؤسسات المالية لإدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ.

وبشكل منفصل، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الانسحاب من هيئة عالمية مكونة من البنوك المركزية والجهات التنظيمية المكلفة بدراسة سبل السيطرة على مخاطر المناخ في النظام المالي.