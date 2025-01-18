بعد يوم من تنصيبه..ترامب يخطط لشن غارة كبيرة على الهجرة في شيكاغو الثلاثاء

كتبت رباب فتحى

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإدارة الرئاسية القادمة لدونالد ترامب تخطط لشن غارة كبيرة على الهجرة في شيكاغو في اليوم التالي لتوليه منصبه، نقلاً عن أربعة أشخاص مطلعين على التخطيط.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الغارة، التي من المتوقع أن تبدأ يوم الثلاثاء، ستستمر طوال الأسبوع، مضيفة أن هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) سترسل ما بين 100 و200 ضابط لتنفيذ العملية.

ولم يستجب فريق انتقال ترامب على الفور لطلب رويترز للتعليق. لكن مصدرًا مطلعًا على خطط الإدارة القادمة قال إن هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ستكثف عمليات الإنفاذ في جميع أنحاء البلاد ولن يكون هناك تركيز خاص على شيكاغو أو زيادة في عدد الأفراد هناك.

وقال الشخص: "سنقوم بعمليات في جميع أنحاء البلاد". "سترى اعتقالات في نيويورك. ستشهد اعتقالات في ميامي".

وقال توم هومان، المسئول عن الحدود الجديد في إدارة ترامب، في حدث أقيم في شيكاغو إن الإدارة "ستبدأ من هنا في شيكاغو، إلينوي"، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

ونقل عنه قوله: "وإذا لم يرغب عمدة شيكاغو في المساعدة، فيمكنه التنحي. ولكن إذا أعاقنا، أو إذا آوى أو أخفى عن علم مهاجرًا غير شرعي، فسوف أحاكمه".

وقالت الصحيفة إن الهجرة كانت في صميم حملة ترامب في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

وقال ترامب في يناير 2024: "في غضون لحظات من تنصيبي، سنبدأ أكبر عملية ترحيل محلية في التاريخ الأمريكي".

ومن المتوقع أن يحشد ترامب الوكالات في جميع أنحاء الحكومة الأمريكية لمساعدته في ترحيل أعداد قياسية من المهاجرين، حسبما ذكرت وكالة رويترز، بناءً على الجهود المبذولة في ولايته الأولى للاستفادة من جميع الموارد المتاحة والضغط على ما يسمى بـ "الملاذ" القضائي للتعاون.