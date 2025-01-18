انتهاء امتحانات أول أيام الشهادة الإعدادية بأسوان دون معوقات.. صور

أسوان- صلاح المسن

أدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية بأسوان أول أيام امتحانات نصف العام الدراسي، والتى انطلقت اليوم فى ثوبها الجديد "نظام البوكليت"، فيما أكدت غرفة العمليات المركزية، بمديرية التربية والتعليم بأسوان، أن الامتحانات تسير بشكل جيد، وعملية تأمين اللجان ونماذج البوكليت تمت على أكمل وجه، وأن غرفة العمليات المركزية الفرعية بالإدارات التعليمية، أكدت عدم رصد أية شكاوى أو مشكلات.فيما أكد الطلاب، أن الأسئلة جيدة وفى مستوى الطالب المتوسط ومن المقرر الدراسى.

وأفادت مديرية التربية والتعليم بأسوان في "بيان صحفي" أن جميع اللجان، شهدت حسن سير العملية الامتحانية، حيث أن "البوكليت" واضح الطباعة، كما أن الأسئلة من المنهج الدراسي، فضلًا عن توزيع الأربع نماذج من البوكليت (أ - ب - ج - د) داخل كل لجنة وفق الطريقة المقررة للتوزيع "كل طالب له نموذج مختلف عن زملائه المحيطين بها".والتزام الجميع بالقواعد والتعليمات العامة المنظمة لسير العملية الامتحانية، وتوافر المناخ الملائم، الذى يضمن أن يؤدى الطلاب امتحانهم فى سهولة ويسر.

من جهته، تفقد محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان، لجنة مدرسة العروبة، التى يؤدى الامتحان بها طلاب مدارس ( العروبة الإعدادية - السلام أكاديمى الخاصة - جبل تقوق)، والبالغ عددهم 394 طالب وطالبة موزعين على 20 لجنة بالإضافة إلى لجنة خاصة.

عقب ذلك توجه وكيل الوزارة إلى لجنة الصداقة الثانوية، حيث يؤدى طلاب مدرستي (الصداقة الإعدادية والمستقبل الخاصة) امتحانهم بها، ويبلغ إجمالى عدد الطلاب 316 طالبة وطالبة، موزعين على 16 لجنة.

واختتم الرشيدي، الجولة بلجنة أحمد طه حسين الثانوية المشتركة، حيث يؤدى امتحانات الشهادة الإعدادية بها طلاب مدرستي (نوتردام الخاصة وعبدالخالق بدر علام الإعدادية) ويبلغ إجمالى عدد الطلاب 256 طالب وطالبة موزعين على 13 لجنة.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية تنتهى الخميس المقبل، الموافق ٢٣ يناير بمادتى (الجبر والإحصاء - التربية الدينية)حيث يؤدى 27 ألف و 921 طالب وطالبة نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) بالإضافة إلى طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية، امتحاناتهم أمام 191 لجنة بواقع (8666 طالب وطالبة موزعين على 57 لجنة بإدارة أسوان التعليمية - 2032 طالب وطالبة موزعين على 16 لجنة بإدارة دراو التعليمية - 1994 طالب وطالبة موزعين على 15 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية - 7206 طالب وطالبة موزعين 53 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية - 8023 طالب وطالبة موزعين على ٥٠ لجنة بإدارة إدفو التعليمية)



اللجان



طلاب الشهادة الإعدادية بأسوان



امتحانات أول أيام الشهادة الإعدادية بأسوان



امتحانات الشهادة الإعدادية بمدينة أسوان