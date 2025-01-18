المشدد 6 سنوات لصيدلى ووالده بتهمة الاتجار فى العقاقير المخدرة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، صيدليين اثنين (ابن ووالده) بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامهما بحيازة كمية من العقاقير المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.

تعود أحداث القضية رقم 9893 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 5667 لسنة 2024 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 31 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "أ ع ع ع ر" 28 عاما، دكتور صيدلي، ووالده "عبد الرحمن ع ع ر" 55 عاما، دكتور صيدلي، مقيمين بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من العقاقير المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بنطاق قسم أول العاشر من رمضان.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهم 11 علبة لعقار الأبتريل المخدر، و50 علبة لعقار كاميريكا المخدر، و30 قرصا من عقار كالميبام المخدر، وعلبة من عقار نالوكيمي تحتوي على 10 أمبولات، و20 قرص لعقار زولام، و3 علب لعقار ميزوتاك الخاص بالمستشفيات، وذلك بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.