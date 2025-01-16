المؤبد وغرامة 100 ألف لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، متهمين اثنين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامي زين العابدين وشادي المهدي عبدالرحمن وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.

تعود أحداث القضية رقم 8338 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 5724 لسنة 2024 كلى جنوب الزقازيق ليوم 23 يوليو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "محمد ع" 34 عاما و"إبراهيم ع" 39 عاما مقيمين بمحافظة الغربية، للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بنطاق قسم أول العاشر من رمضان.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما 145 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت 12 كيلو و35 جراما، بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.