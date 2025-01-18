المشدد 15 سنة لعاطل لحيازته 150 طربة حشيش في الإسكندرية

الإسكندرية ـأحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ع.م.ع" بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهامه في الاتجار بالمخدرات.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ع.م.ع" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تنفيذ القرار تم ضبط المتهم حال انتظاره أحد عملائه لتسليمه كمية من المواد المخدرة، وعند نزول المتهم من سيارة ممسكا بيده جوال بلاستيكي، فتمكنت القوة من ضبطه، وبتفتيش الجوال تبين أنه يحوي علي 150 طربة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر علي هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهة أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.