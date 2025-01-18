الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ المونسينيور يؤانس لحظي لحصوله على لقب الضابط فارس من الرئيس الإيطالي

كتب: محمد الأحمدى

هنأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعلى رأسها البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المونسينيور الدكتور يؤانس لحظي، لحصوله على لقب الضابط فارس، من قِبل رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا. وتتمنى الكنيسةالكاثوليكية له دوام التوفيق والنجاح في رسالته.

ومنح رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا لقب الضابط فارس للمونسنيور د. يوأنس لحظي جيد تقديرًا لمجهوداته في نشرثقافة الأخوة الإنسانية وبناء جسور الحوار والتعايش بين اتباع الأديان.

وكلف ماتاريلا مستشاره الخاص الدكتور اسطفانيو إرباني، مستشار رئيس الجمهورية للشؤونالسياسية، بتسليم هذا التكريم بالقصر الجمهوري للمونسنيور جيد تقديرًا أيضا للمبادرات الإنسانية التيقام بتنفيذها كرئيس لجمعية البامبينو جيزو الإيطالية ولمؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية والمتمثلة فيتشييد دار واحة الرحمة لرعاية الأطفال، بالعاصمة الادارية الجديدة، وتنفيذ مشروع سلسلة مطاعم الأخوةالإنسانية لتقديم الطعام بالمجان للأسر الأولى بالرعاية، والعمل على تنفيذ مشروع مستشفى البامبينوجيزو للأطفال والنساء، التي تعتبر المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط في مجال الأمراض النادرةوالوراثية.

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كان قد منح المونسنيوريوأنس لحظي جيد وسام زايد الثاني تقديرًا لجهوده في إنجاح مبادرات السلام ونشر ثقافة التعايشالسلمي بين أتباع الأديان، بعد توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بأبوظبي في 4 فبراير 2019.

والمونسنيور جيد، بجانب مهمته كممثل للكرسي الرسولي (الفاتيكان) باللجنة العليا للأخوة الإنسانية،شغل منصب السكرتير الشخصي لقداسة البابا فرنسيس لأكثر من ست سنوات، ويعمل حاليًا بأمانة سرالفاتيكان (رئاسة الوزراء)، بقسم الشؤون العامة.