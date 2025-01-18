الجيش الروسى يعلن سحب قواته حول فيليكايا نوفوسيلكا فى دونيتسك

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أعلن الجيش الروسى اليوم /السبت/ أنه قام بسحب قواته حول منطقة فيليكايا نوفوسيلكا فى جمهورية دونيتسك الشعبية وأن الوضع مستقر.



وأوضح مصدر بالجيش الروسى - فى تصريح لوكالة "تاس" الروسية اليوم - أن القوات الروسية لا تزال تحتفظ بسيطرتها على المنطقة الواقعة فى إقليم دونيتسك - المعلن جمهورية شعبية من جانب واحد، وتعترف بها روسيا.



وعلى صعيد آخر، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن القوات الروسية استغرقت شهرا لتحرير مدينة كوراخوفو فى جمهورية دونيتسك الشعبية.



وأوضح - فى قناته منصة "تلغرام": "استغرق الأمر شهرًا بالضبط - من 25 نوفمبر إلى 25 ديسمبر - لتحرير كوراخوفو، حيث نفذت عدة وحدات روسية العملية من جهات مختلفة".



وأضاف بوشيلين أن القوات الروسية امتنعت عن اقتحام المدينة لأنه كان من الممكن أن يؤدى ذلك إلى خسائر فادحة.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت فى 6 يناير بأن القوات الروسية قد حررت مدينة كوراخوفو فى دونيتسك، حيث استخدمت القوات الأوكرانية هذه المدينة لقصف الأحياء الغربية لمدينة دونيتسك.