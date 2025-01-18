اليوم السابع
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السبت، 18 يناير 2025 10:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأرجنتين تشهد أول فائض في الميزانية منذ عام 2010

السبت، 18 يناير 2025 09:04 ص
الأرجنتين تشهد أول فائض في الميزانية منذ عام 2010 الأرجنتين
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أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أنه للمرة الأولى منذ عام 2010 ، أنهت الأرجنتين العام بفائض فى الميزانية قدر العام الماضى ب 1.6 مليار يورو أو 0.3 % من الناتج المحلى الإجمالى .


وذكر راديو بلجيكا اليوم /السبت/ أن الارجنتين عاشت خلال سنوات فوق مستوى امكانياتها وهى غارقة فى ديون ثقيلة لصندوق النقد الدولى.

ومنذ انتخابه فى ديسمبر عام 2023 ، قاد الرئيس الليبرالى خافيير ميللى برنامج تقشف صارم مع وضع "عجز الميزانية صفر" .. وقرر إغلاق الهيئات الحكومية وتجميد الأشغال العامة وتجفيف الدعم (الطاقة، والنقل، وما إلى ذلك)، وتشديد التمويل للمحافظات، من بين أمور أخرى.

وفي عامه الأول في منصبه، نجح ميللي أيضا في خفض التضخم إلى النصف.. لكن الاقتصاد عالق في حالة ركود، ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في عام 2024، وفقا لصندوق النقد الدولي، الذي يتوقع مع ذلك انتعاشا قويا في عام 2025، بنسبة +5% .







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الأرجنتين

ميزانية الأرجنتين

2010

اقتصاد الأرجنتين






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