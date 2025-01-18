إدارة FDA الأمريكية توافق على دواء لتخفيف أعراض مرض كرون الشديد

كتبت فاطمة خليل

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية(FDA) على عقار (ميريكيزوماب) لعلاج مرض كرون النشط بدرجة متوسطة إلى شديدة لدى البالغين، وقد أظهرت التجارب السريرية نتائج مهمة، حيث حقق 53% منهم تحسنًا سريريًا في غضون عام واحد، بحسب موقع تايمز ناو.

ويستهدف العقار مما يوفر سيطرة طويلة الأمد على المرض والأمل للمرضى الذين لديهم خيارات علاجية محدودة، وأعلنت شركة إيلي أند ليلي الأمريكية، الشركة المصنعة أن العقار يعمل عن طريق استهداف الإنترلوكين-23p19، وهو بروتين يلعب دورًا رئيسيًا في الالتهاب المعوي، وهو السمة المميزة لمرض كرون.



تمثل هذه الموافقة علامة فارقة، حيث يعد عقار أومفوه أول علاج بيولوجي لمرض كرون منذ أكثر من 15 عامًا يكشف عن بيانات فعالية المرحلة الثالثة لمدة عامين في وقت موافقة إدارة الغذاء والدواء.

التجارب السريرية والفعالية

استند قرار إدارة الغذاء والدواء إلى النتائج التي توصلت إليها دراسة المرحلة الثالثة VIVID-1. شملت هذه التجربة البالغين المصابين بمرض كرون النشط بدرجة متوسطة إلى شديدة والذين أظهروا استجابة غير كافية أو فقدان الاستجابة أو عدم تحمل للعلاجات الحالية، بما في ذلك الكورتيكوستيرويدات ومعدلات المناعة والعقاقير البيولوجية.



تم توزيع المشاركين في التجربة بشكل عشوائي إما على مجموعة وهمية أو مجموعة علاج Omvoh. تم تحقيق النقاط النهائية الأساسية للدراسة، مما أظهر فعالية Omvoh. عند علامة العام الأول، لوحظ تحسن سريري في 53 % من المرضى الذين عولجوا بـ Omvoh، مقارنة بنسبة 36 % في مجموعة الدواء الوهمي. بالإضافة إلى ذلك، حدث شفاء واضح لبطانة الأمعاء في 46 %من المرضى الذين عولجوا بـ Omvoh، مقارنة بنسبة 23 % في مجموعة الدواء الوهمي.

علق الدكتور دانييل إم. سكوفرونسكي، كبير المسئولين العلميين ورئيس مختبرات ليلي للأبحاث وشركة ليلي للمناعة، على الموافقة، قائلاً: "مع اعتماد أومفوه في كل من مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، أصبح لدى المزيد من المرضى الآن خيار علاج قد يوفر لهم السيطرة على المرض على المدى الطويل ومعالجة الأعراض الرئيسية التي تهمهم أكثر من غيرها".

فهم مرض كرون

مرض كرون هو مرض التهاب الأمعاء المزمن (IBD) الذي يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجهاز الهضمي، مما يسبب أعراضًا ومضاعفات منهكة. في حين أن السبب الدقيق لا يزال غير واضح، يُعتقد أنه ناتج عن مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية والجهاز المناعي.

العلامات والأعراض الشائعة:

الإسهال المستمر

ألم البطن وتشنجاته

التعب والضعف

فقدان الوزن وسوء التغذية

الدم في البراز

الحمى

يمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة وقد تأتي وتختفي في فترات الهدوء والاشتعال.

الإجراءات الوقائية والعلاج

على الرغم من عدم وجود علاج لمرض كرون، فإن التشخيص المبكر والإدارة السليمة يمكن أن يحسنا بشكل كبير من جودة الحياة. تشمل الإجراءات الوقائية:

التغييرات الغذائية: تجنب الأطعمة المحفزة، مثل منتجات الألبان والأطعمة الحارة أو الأطعمة الغنية بالدهون.

إدارة الإجهاد: يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تفاقم الأعراض، لذا فإن ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل يمكن أن تساعد.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: قد يقلل النشاط البدني الخفيف من الالتهاب ويحسن الصحة العامة.

الالتزام بالأدوية: يمكن أن يمنع اتباع خطط العلاج الموصوفة النوبات والمضاعفات.



يقدم موافقة Omvoh أملاً جديدًا للمرضى الذين يعانون من خيارات محدودة. توفر قدرتها المثبتة على تعزيز التحسن السريري وشفاء الأمعاء مسارًا نحو تحسين النتائج الصحية.

