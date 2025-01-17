وزير الدفاع الأمريكي: يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة بصرامة

أشاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، قائلا إنه يجب تنفيذه بشكل "صارم".
وأضاف أوستن في بيان أن "هذا الاتفاق، الذي تحقق بعد شهور من الدبلوماسية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر، يمكن أن يفتح نافذة أمل جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد شهور من إراقة الدماء والمعاناة".
وتابع قائلا: "نجدد اليوم التزامنا بالمضي قدما نحو مستقبل أكثر أملا وأمنا وعدلا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، مضيفا أنه "لا ينبغي الحكم على الإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في صراع أبدي".وأشار وزير الدفاع إلى أنه "بالقيادة والحكمة يمكننا أن نقترب من اليوم الذي يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمن في دولتين تتمتعان بالسيادة"، مجددا التأكيد على الالتزام بإعادة الأمريكيين الذين لا يزالون محتجزين في غزة إلى وطنهم.
وأعلنت الدوحة، أول أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد عرقلة طويلة من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي حال دون التوصل إليه على مدى أشهر، بسبب طرحه شروطا جديدة أو تراجعه عن تفاهمات سابقة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على غزة.وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة بحسب وزارة الصحة في القطاع "أكثر من 156 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت مئات الأطفال والمسنين".