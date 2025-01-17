وزير الدفاع الأمريكي: يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة بصرامة

وتابع قائلا: "نجدد اليوم التزامنا بالمضي قدما نحو مستقبل أكثر أملا وأمنا وعدلا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، مضيفا أنه "لا ينبغي الحكم على الإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في صراع أبدي".

وأعلنت الدوحة، أول أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد عرقلة طويلة من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي حال دون التوصل إليه على مدى أشهر، بسبب طرحه شروطا جديدة أو تراجعه عن تفاهمات سابقة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على غزة.