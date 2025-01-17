ننشر أسماء المصابين وحالة الوفاة فى حادث تصادم السويس

السويس - صبرى غانم

ينشر اليوم السابع أسماء المصابين والحالة الصحية لهم والمتوفى فى حادث تصادم 3 سيارات مع دراجة نارية فى السويس.

لقى شاب مصرعه، وأصيب 4 أخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم 3 سيارات ودراجة نارية بالسويس، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع طبى السويس والمتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.



وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات مع دراجة نارية.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس كما تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مينا فوزى رئيس مرفق الإسعاف بمحافظة السويس.



وأفادت المعاينة أن سيارة ملاكى تحمل لوحات "ط و أ 5837"، اصطدمت بدراجة نارية بدون لوحات، وبسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، اصطدمت السيارتين "ص ه‍ أ 8124" والسيارة ملاكى "ص ه‍ ب 5239" بالسيارة الأولى تباعا.

واسفر الحادث عن إصابة كلا من محمد صابر السيد 29 عامًا، مقيم بالسويس مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس 5 سم، وكسر بالساق الأيمن مع كدمات شديدة بالعمود الفقرى، وأيمن سعد أحمد 40 عامًا مصاب بكسر بالساق الايسر وكدمات وسحجات، ومحمد سعد أحمد 36 عامًا مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس وسحجات وكدمات، وأصيب أيضا شخص مجهول الهوية 50 عامًا تسبب الحادث فى إصابته بنزيف فى المخ ووصل المجمع الطبى يعانى غيبوبة تامة، بينما توفى قائد الدراجة النارية مجهول الهوية بموقع الحادث.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبى بالسويس بينما التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن الجثمان.