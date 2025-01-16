محافظ السويس يناقش طلبات السائقين وملفات التقنين والتصالح

السويس - صبرى غانم

عقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس اجتماعه الأسبوعي الدوري مع رؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات التنفيذية، لمناقشة عددا من الملفات الحيوية ومتابعة سير العمل في مختلف القطاعات بالمحافظة ومراجعة أداء المشروعات والخطط الجارية لكل جهة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة و عبدالعال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

فى بداية الاجتماع، حرص المحافظ على الاستماع إلى عددا من السائقين لمناقشة المشكلات التي يواجهونها بشكل مباشر.

وقدم اللواء عبد العظيم محمد مدير إدارة المواقف عرضًا تفصيليًا عن التحديات التي يواجهها السائقون، إلى جانب اقتراحات لحلول عملية لهذه المشكلات تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الشاذلى أثناء جولته بموقف ميكروباص السخنة بمنطقة العوايد.

وجّه المحافظ بإتخاذ عدة إجراءات تشمل إطلاق حملات مرورية عشوائية لمدة يومين على الأقل أسبوعيًا، في أوقات مفاجئة، بهدف حماية وتأمين السائقين.

كما كلف المحافظ العميد أحمد علاء مستشار المحافظ للمشروعات بإعداد دراسة شاملة لموقف السخنة وطلبات السائقين ، وعمل حصر لجميع المشكلات بدقة، و تقديم إقترحات وحلول لتحسين الوضع ، توفير بيئة عمل آمنة للسائقين وضمان سير العمل بطريقة منظمة ومستقرة والتأكيد على اتخاذ خطوات لحمايتهم وضمان استقرار أوضاعهم المهنية.

وأعطى المحافظ توجيهات لرؤساء الأحياء بضرورة إجراء دراسة شاملة وحصر دقيق لجميع المديونيات في كل حي، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم الأراضي التابعة للمحافظة، بما في ذلك الأراضي الزراعية و جميع الممتلكات من عقارات ومحلات تجارية والتفاصيل المتعلقة بعقود التقنين وتوثيق كافة العقود المتعلقة بتقنين أوضاع الممتلكات والأراضي في جميع الأحياء، وملفات التصالح في مخالفات البناء وذلك بهدف تسهيل العمل وتيسير إتخاذ القرارات المتعلقة بهذه المجالات وخدمة المواطنين.

وكلف المحافظ إيناس أحمد، مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، بالتنسيق مع جميع المراكز التكنولوجية التابعة للأحياء لإعداد دليل موحد يوضح جميع المستندات المطلوبة والمصروفات المقررة في مختلف الإجراءات والخدمات، على أن يكون الدليل تحت الإشراف المباشر للسكرتير العام، بما يضمن توحيد الإجراءات وسهولة التنفيذ في جميع الأحياء لتسهيل علي المواطنين، وتقليل الوقت وسرعة انهاء الإجراءات.

وأشاد المحافظ خلال الاجتماع بإصطفاف المعدات والسيارات التابعة لديوان عام المحافظة، مثنيًا على التنظيم والاستعداد الذي ظهر في هذا الجانب ، مؤكدا على أهمية الحفاظ على جاهزية المعدات واستعداد الجهات المعنية للتدخل في حالة حدوث طوارئ أو إحتياجات خدمية، مشددًا على ضرورة إجراء صيانة دورية لضمان كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.