لقطة طريفة لرئيس برلمان لبنان أثناء اجتماعه مع ماكرون وعون.. فيديو

إيمان حنا

رصدت عدسات المصورين فى لبنان، لقطة طريفة لرئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى ، أثناء تسجيل ماكرون فى دفتر الزيارات الذهبى بالقصر الرئاسى فى بعبدا ، حيث حاول برى الاقتراب من طاولة الرئيس ماكرون أثناء تسجيله عبارات تذكارية فى السجل؛ محاولا قراءة ما يكتبه ماكرون، باديا على وجهه علامات التعجب من إطالة الوقت الذى استغرقه الرئيس الفرنسى فى الكتابة، فى الوقت الذى ابتسم كل من عون وميقاتى فى رد فعل على الموقف الطريف .





وكان اجتماع قد جمع نبيه برى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والرئيس اللبنانى جوزيف عون ونجيب ميقاتى ، اليوم الجمعة ، فى قصر بعبدا .

وعقب الاجتماع علق برى بعبارة مقتضبة قال فيها " إن شاء الله خير" ، دون إبداء تفاصيل عن المباحثات التى تقول تقارير إعلامية لبنانية أنهه اتناولت مسار تشكيل الحكومة ، فى ظل مقاطعة الثنائى الشيعى لاستشارات النيابية غير الملزمة التى قادها نواف سلام منذ الأربعاء الماضى .