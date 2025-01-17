عملية القلب المفتوح.. لماذا لا يجب الخوف وما شروطها؟

كتبت فاطمة ياسر

عند الاستعداد لإجراء عملية القلب المفتوح ، يكون هناك العديد من الشروط الصحية التي يجب إجراؤها للحماية من التعرض لأي مضاعفات صحية.ولكن يجب بداية التعرف على أسباب إجراء عملية القلب المفتوح، وهذا وفقا لموقع healthline.

شروط وأسباب إجراء عملية القلب المفتوح هي:

ـ الشروط الطبية

1. وجود مشكلة في القلب تتطلب جراحة (مثل انسداد الشرايين، ثقب في القلب، إصابة القلب).

2. فشل العلاجات الطبية الأخرى.

3. وجود خطر على الحياة إذا لم يتم إجراء الجراحة.

4. وجود مشاكل في الشرايين التاجية.

5. وجود مشاكل في صمامات القلب.

6. وجود تشوهات في القلب.

7. وجود سرطان في القلب.

وأوضح التقرير أن هناك بعض الشروط الصحية التي يجب توفرها قبل إجراء عملية القلب المفتوح، ومنها:

1. وجود وزن صحي أي التخلص من الوزن الزائد.

2. عدم وجود أمراض مزمنة خطيرة (مثل السكري، الضغط الدموي المرتفع).

3. عدم وجود عدوى حادة.

4. عدم وجود مشاكل في الكلى أو الكبد.

5. عدم وجود مشاكل في الجهاز التنفسي وخاصة الرئة.

ومن أهم النصائح التى قدمها التقرير للحماية وتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية عند إجراء عملية القلب المفتوح هي:

1. التخلص من الرعب والخوف بخصوص العملية.

2. وجود دعم نفسي من العائلة والأصدقاء.

3. وجود فهم واضح للعملية والنتائج المحتملة.

وهناك العديد من الشروط والنصائح التي يجب القيام بها قبل الجراحة للتأهيل لاجرائها ومنها:



1. إجراء فحوصات طبية شاملة.

2. إجراء اختبارات التصوير الطبي (الأشعة السينية الاكس راي و المقطعية)

3. إجراء اختبارات الدم.

4. إجراء اختبارات القلب.

5. الحصول على موافقة من الطبيب المعالج.

بعد الجراحة بعملية القلب المفتوح القيام بالتالي:

1. الراحة في المستشفى لمدة 7-10 أيام.

2. إجراء فحوصات طبية منتظمة.

3. تناول الأدوية الموصوفة.

4. ممارسة التمارين البدنية الخفيفة.

5. الحصول على دعم نفسي من العائلة والأصدقاء.