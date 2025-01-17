ضبط 300 كيلو كوكايين مخبأة فى "سقف مقطورة" بالمكسيك ..صور

فاطمة شوقى

تمكنت عناصر الحرس الوطني في المكسيك من العثور على 300 علبة مخدرات تحتوي على الكوكايين ومخدر ميثامفيتامين ، كانت مخبأة في سقف مقطورة كانت متجهة لبلدة جواناخواتو المكسيكية، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وأشارت الإدارة الأمنية التابعة لأمانة الدفاع الوطني، إلى أنها تلقت بلاغاً عن وجود مقطورة متوقفة في أحد شوارع البلدية مثيرة للشكوك، وعند وصول العناصر إلى مكان الحادث، عثروا على مقطورة جرار بيضاء اللون، وتبدو وكأنها مهجورة، وبالتنسيق مع الجيش قاموا بالكشف، وتبين أن سقف المقطورة به بعض المخالفات فقاموا بمعاينة مفصلة، وتبين أنه قاع وهمي يخفي 294 طرد كوكايين، و6 طرود من ميثامفيتامين، حسبما ذكرت الصحيفة.



كانت المكسيك أحبطت في وقت سابق ، شحنة من الميثامفيتامين بقيمة مليون دولار كانت تنوى العبور إلى الولايات المتحدة على طول الحدود بين تيخوانا وسان دييجو؛ وكان المخدرات متشكلة على هيئة "بطيخ".

وبحسب بيان صادر عن هيئة الجمارك وحماية الحدود، فإن المخدر كان مخبأ بين شحنة من البطيخ الأصلى تم اكتشافها عند جسر أوتاي ميسا الحدودي؛ تم التعرف على الشخص المسؤول على أنه شاب يبلغ من العمر 19 عامًا كان يقود شاحنة بمقطورة تجارية، وطلب الدخول إلى الولايات المتحدة من المكسيك.



العثور على كوكايين مخبأ فى سقف مقطورة



ومع ذلك، عند إجراء تفتيش ثانٍ لشحنة البطيخ، عثر الضباط على 1220 عبوة ملفوفة بالورق تبدو وكأنها بطيخ ؛ وبتحليل محتوياتها، تبين أنها مادة الميثامفيتامين، ويبلغ وزنها الإجمالي 4587 رطلاً (2080 كيلوجرامًا)، وتقدر قيمتها في الوسم غير القانوني بأكثر من 5 ملايين دولار (حوالي 95 مليون 16 ألف بيزو بمعدل التغيير الحالي.