ضبط نصف طن كوكايين وردى فى خطافات أسماك بحوزة 5 أشخاص بأستراليا

فاطمة شوقى

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهامات إلى 5 أشخاص وأحبطت محاولة تهريب شحنة لأكثر من نصف طن من المخدرات والتى منها الكوكايين الوردى والميثامفيتامين إلى سيدنى، القادمة من إيطاليا فى شحنة من خطافات الأسماك المجلفنة، حسبما قالت صحيفة إنفوباى الأرجنتينية.



كوكايين وردى

وأشارت الصحيفة، إلى أن السلطات الأسترالية اعتقلت الخمسة أشخاص بتهمة تهريب المخدرات حيث بلغت الشحنة حوالى نصف طن، منها 120 كيلو جرام من الكوكايين الوردى بالإضافة إلى 80 جراما من الميثامفيتامين ومواد مخدرة آخرى.



وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية وقوات الحدود الأسترالية تحقيقًا مشتركًا بعد أن تم العثور على شحنة المخدرات وسط خطافات الأسماك المجلفنة التى وصلت إلى ميناء ملبورن قادمة من دولة أوروبية.



إحباط عملية تهريب مخدرات قادمة من إيطاليا

وتقدر القيمة السوقية لحبوب الكوكايين الوردى بنحو 26 مليون دولار، وكان من الممكن بيعها فى حوالى مليون معاملة فى الشارع، كما تقدر القيمة السوقية للميثامفيتامين بنحو 74 مليون دولار، وربما تم بيعه فى ما يصل إلى 800 ألف معاملة فى الشوارع.



كما تم القبض على رجلين آخرين، تم التعرف عليهما أثناء التحقيق فى استيراد المخدرات، فى سيدنى، ووجهت إليهما تهمة حيازة مواد أولية لتصنيع أو إنتاج المخدرات المحظورة.