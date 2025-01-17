ضبط المتهمين بالشروع فى قتل سائق بأبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بالشروع في قتل سائق خلال مشاجرة بأبو النمرس، بسبب خلاف بينهم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة جزار نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، ونقله إلى المستشفى لإسعافه، في أبو النمرس.

بإجراء التحريات تبين أن شخصين وراء الاعتداء على المجني عليه، بسبب خلافات بينهم، حيث اعتديا عليه خلال مشاجرة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتولت النيابة المختصة التحقيق.