حبس عاطلين بتهمة سرقة الحقائب وهواتف المحمول باستخدام دراجة نارية

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المعادى، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الحقائب وهواتف المحمول باستخدام دراجة نارية.

وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادى ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الحقائب والهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف، وبحوزتهم (الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع – فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم تم ضبطه.