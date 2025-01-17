اليوم السابع
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حبس عاطلين بتهمة سرقة الحقائب وهواتف المحمول باستخدام دراجة نارية

الجمعة، 17 يناير 2025 11:31 م
حبس عاطلين بتهمة سرقة الحقائب وهواتف المحمول باستخدام دراجة نارية حبس، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة المعادى، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الحقائب وهواتف المحمول باستخدام دراجة نارية.

وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادى ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الحقائب والهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف، وبحوزتهم (الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع – فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم تم ضبطه.







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