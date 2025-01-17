تعرف على محاذير المرور لتجنب حوادث الشبورة الكثيفة بالطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يظهر طقس اليوم الأربعاء يشهد ظهور شبورة مائية أعلى الطرق، وشددت إدارة المرور على اتباع إرشادات للوقاية من حوادث الطرق وسط نشر الخدمات المرورية على الطرق لمتابعة حركة المركبات بصفة مستمرة اثناء مرور السيارات ومن تلك التعليمات:

- للوقاية من أخطار الشبورة تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

- قم بإضاءة جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس فى حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- استعمل مساحات المطر.

- استخدم آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

- فى حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

- الشبورة غالبًا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغى تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.

- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدًا بالخطوط البيضاء.

- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

- رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتى تصل إلى أسرتك سالمًا.

- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 0122111000.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الأربعاء 15 يناير 2025، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس مأئل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.