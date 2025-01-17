المنوفية - محمد فتحى

يشارك طلاب جامعة المنوفية في مسابقة مهرجان"إبداع 13" والذى يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووازة التعليم العالي ، و بهدف إلى تنمية المواهب الشبابية في مجالات الأدب، الفنون، والابتكارات العلمية والإجتماعية ، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية .

وأعلن الدكتور أحمد القاصد أن التقييمات أسفرت عن تأهل طلاب جامعة المنوفية إلى التصفيات النهائية بمسابقة "إبداع 13" في مجالى الفنون التشكيليه والدورى الثقافى المعلوماتى.

وأشار رئيس الجامعة إلي أن مهرجان إبداع يهدف في موسمه الثالث عشر إلى تحفيز الشباب المصري على تطوير مواهبهم في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية والإجتماعية، مع التركيز على الابتكار والإبداع ، مضيفا أن المهرجان يعد فرصة للشباب لإظهار مواهبهم والحصول على التقدير والدعم من خلال الجوائز والتكريم في حفل الختام، الذي سيشهد إعلان الفائزين وتوزيع الجوائز على المتسابقين المتميزين.

وأضاف القاصد أن الجامعة نسعى لتقديم نموذج مشرف من خلال العمل الجماعي وتنمية المهارات الفردية للطلاب ، مع توفير كل الإمكانيات اللازمة لدعم مواهبهم.

كما أكد الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي ان الجامعة حريصة على دعم طلابها الموهوبين والمتميزين في كافة المجالات الفنية والثقافية، إيماناً منها بأن الأنشطة الطلابية تعزز شخصية الطالب وتساهم في إعداد جيل مبدع قادر على المنافسة والإبداع في المحافل المختلفة، مشيرا إلي أن الجامعة تسعى لتحقيق مراكز متقدمة في مسابقة "إبداع 13".

هذا وقد قامت الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة باعداد وتاهيل وتدريب الطلبه والطالبات فى مجال الفنون التشكيليه عن طريق مراكز التدريب المتخصصه تحت إشراف الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة وأيمن عبدالقوى والمهندسة أشواق فاروق مدير النشاط الفنى وقام بتدريب الطلبة والطالبات فى مراكز الفنون التشكيلية د. ايمن العربى ود ولاء صلاح مدربي الفنون التشكيلية وقام د. أحمد غربية بتدريب الدورى الثقافى المعلوماتى .

و يشارك من طلاب الجامعة إيمان خالد محمد ياسين. كلية اأداب (جرافيك غير متخصص)، واحمد سامى حسانين كلية الزراعة (اشغال فنيه غير متخصص)، وبسمة سعيد دسوقى كليةالتربية نوعية (اشغال فنيه متخصص )، مريم عادل عبد المحس كلية التربيه النوعيه. (اشغال فنية متخصص ) ،وفاطمه ربيع ابراهيم كلية التربية النوعية (اشغال فنيه متخصص).

كما يشارك بالدوري الثقافي، الطلاب اية سعيد عبد العظيم عبد الواحد ،فرج عبد المنطلب فرج محمد، مصطفى عماد فتحى صالح، واسماء عبد الله عبد العظيم ابو عوف،احمد ناصر رجب عبد الحليم، أحمد وجيه السيد الأزرق.